Freestyle, CdM freeski: Miro Tabanelli a Pechino punta su Big Air

02 Dic 2025 - 13:19

Da Secret Garden a Pechino: la Coppa del Mondo di freeski resta in Cina e si sposta nella capitale per la terza tappa stagionale del massimo circuito, la seconda a base di Big Air. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il referente di settore Valentino Mori ha confermato il quartetto già in gara a Secret Garden, vale a dire Maria Gasslitter, Renè Monteleone, Leonardo Donaggio e Miro Tabanelli, che nel dicembre 2024 nella capitale cinese ha saputo trovare proprio nel Big Air una speciale seconda piazza. L'appuntamento è iniziato per giovedì 4 dicembre con i turni di qualificazione in vista delle finali in programma per sabato 6. 

