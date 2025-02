Formula 1, idea 2 soste obbligatorie per il Gp di Montecarlo

Novità in vista nel prossimo Gran Premio di Montecarlo di F1, che il circus vorrebbe rendere più spettacolare nonostante il circuito strettissimo impedisce quasi totalmente i sorpassi. La Commissione della Formula 1, che riunisce i team e la dirigenza di F1 con l'organo di governo, la FIA, si è riunita martedì prima dell'evento di lancio della nuova stagione a Londra e "ha concordato di aumentare il numero di soste obbligatorie ai box" a Monaco, ha affermato la Fia. Il cambiamento di regola non è ancora stato definito - la Fia ha detto che le "proposte saranno ulteriormente discusse" da un comitato - ma il team principal della Red Bull Christian Horner ha detto che significherebbe un minimo di due soste per gara, anziché quella attuale, e che le auto dovrebbero usare tre diverse mescole di pneumatici.