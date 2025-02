Festival Europeo Gioventù Olimpica, Giaretta e Hubner portabandiera azzurri a Bakuriani

Marta Giaretta (Fiamme Gialle, sci alpino) ed Julian Huber (Carabinieri, biathlon) saranno i portabandiera del Team Italia agli EYOF - Festival Europeo della Gioventù Olimpica - in programma a partire da lunedì 10 febbraio a Bakuriani, in Georgia. Entrambi già campioni tricolori giovanili, Giaretta e Huber sfileranno con il tricolore nella cerimonia di apertura in programma domani alle 16, ora italiana. La squadra italiana gareggerà in tutte le otto discipline in programma con un totale di 56 atleti, 19 ragazzi e 37 ragazze, confrontandosi con i pari età delle altre rappresentative europee. Nella giornata di lunedì 10 febbraio verranno assegnati i titoli dello slalom gigante maschile e della prova individuale di biathlon, maschile e femminile.