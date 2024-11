"In Formula 1 le recenti vittorie e i miglioramenti ad Austin e Città del Messico ci hanno dato la spinta necessaria per continuare a combattere nelle ultime gare del campionato, sempre con le quattro ruote in strada. La squadra rimane concentrata e unita per spingere fino all'ultimo giro ad Abu Dhabi". Lo dice Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, durante la call sui conti del III trimestre, a proposito dell'andamento del team in Formula 1.