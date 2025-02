"Le sensazioni sono buone, sono stato soddisfatto ma la macchina non è stata semplice da guidare. C'è del lavoro da fare nel posteriore per renderla più veloce. Non sarà semplice battere gli altri avversari, mi aspetto una stagione difficile perché Ferrari, Mercedes e Red Bull miglioreranno". Così Lando Norris, pilota della McLaren, nel tracciare un primo bilancio dei test del Bahrain.