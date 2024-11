Brutto incidente per Franco Colapinto nel finale del Q2 delle qualifiche del GP di Las Vegas: l'argentino sterza in anticipo, perde il controllo della monoposto ad alta velocità uscendo dalla Curva 16 e finisce contro le barriere. Tremento l'impatto, oltre i 50G: Williams completamente distrutta, pilota ok ma necessari accertamenti in vista della gara di domani.