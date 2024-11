Il ferrarista Carlos Sainz partirà dalla pit-lane dopo l'incidente nelle qualifiche del Gp del Brasile. I meccanici sono riusciti a sistemare la monoposto in tempo record per consentire al pilota spagnolo di prendere parte alla gara in programma alle 16.30. Niente GP per Alexander Albon dopo l'incidente in qualifica. La Williams proverà a mettere in griglia almeno Franco Colapinto, come il compagno di squadra protagonista di un incidente durante le qualifiche.