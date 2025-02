F1, Fia: in prossimo GP Monaco obbligatorio minimo due soste ai box

"Il Consiglio Mondiale degli Sport Motoristici della Fia ha esaminato una proposta riguardante l'implementazione di una strategia obbligatoria a 2 soste (sia in condizioni di asciutto che di bagnato) per il Gp di Monaco, con l'intento principale di migliorare lo spettacolo sportivo di questa gara, data la notevole difficoltà nei sorpassi su questo circuito. In seguito alle recenti discussioni in seno alla Commissione F1, è stato approvato un requisito specifico per il Gp di Monaco, che impone l'uso di almeno tre set di pneumatici in gara, con un minimo di due diverse mescole di pneumatici da utilizzare se la gara si svolge sull'asciutto". E' quanto si legge in una nota della Fia che di fatto introduce l'obbligo minimo di due soste ai box nel Gran Premio di Montecarlo per favorire sorpassi e spettacolo in una delle gare simbolo del campionato Mondiale.