Torna in pista la Ferrari. Sul circuito del Montmelò, a Barcellona, le 'rosse' di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono impegnate nei test Pirelli sulla vettura dello scorso anno in versione 'mule car'. Sui social la scuderia del Cavallino ha presentato il nuovo kit per la stagione 2025. Previste due giornate di lavoro sulle coperture che debutteranno nel 2026. Gira anche la McLaren con Lando Norris protagonista di collaudi per le gomme anche la scorsa settimana.