"L'Italia è parte centrale del calebdario della F1, Monza è stato rinnovato mentre con Imola stiamo parlando per cercare una soluzione". Così il Ceo della F1 Stefano Domenicali a LaPresse in occasione della tradizionale cerimonia dei Caschi d'oro di Autosprint organizzati quest'anno presso l'autodromo di Imola. "In un mondo dove tanti vogliono avere un Gran Premio, per un paese come l'Italia avere due Gp non è così scontato. Vediamo che soluzione riusciremo a trovare", ha aggiunto.