F1, Antonelli: "Esordio con Mercedes sogno che si avvera"

"Sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare, sarà totalmente diverso perché l'asticella si alza ancora di più. Correre subito con Mercedes ed essere un pilota italiano in F1 senti le responsabilità ma è importante divertirsi ed essere concentrati". Così Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota della Mercedes, a LaPresse in occasione della tradizionale cerimonia dei Caschi d'oro di Autosprint organizzati quest'anno presso l'autodromo di Imola. Da Antonelli un messaggio ai tanti giovani come lui, che si affacciano a questo mondo. "Sicuramente bisogna crederci sempre, perché tre anni fa non avrei mai pensato oggi di essere qui. Bisogna lavorare sodo e imparare da quelli con più esperienza, poi i risultati arrivano", ha detto Antonelli. In Mercedes prenderà il posto di una leggenda come Lewis Hamilton. "Non ci credo ancora che correrò contro di lui, ma io mi sento di essere il prossimo pilota Mercedes e non il suo sostituto. Con lui ho un bel rapporto e non vedo l'ora di scendere un pista", ha concluso.