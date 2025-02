Eyof 2025: sci alpino, Giaretta argento e Klotz bronzo nello slalom femminile

Marta Giaretta argento, Victoria Klotz bronzo: è ancora una volta grande Italia agli Eyof di Bakuriani, in Georgia. Lo slalom femminile vede due azzurre sul podio, precedute solamente dalla francese Ilona Charbotel, vincitrice in 1'37"86 grazie al miglior tempo in entrambe le manche. Alle sue spalle, la vicentina Giaretta si conferma sul podio dopo aver conquistato martedì l'argento in gigante all'indomani dell'esperienza da portabandiera azzurra alla cerimonia inaugurale della rassegna. La diciassettenne delle Fiamme Gialle è nuovamente seconda con un gap di 1"99 dalla transalpina, seguita da Victoria Klotz, bolzanina classe 2008 del Renngemeinschaft Wipptal, capace nella seconda manche di trasformare il quarto posto di metà gara in una medaglia di bronzo a 2"44 da Charbotel.Una seconda frazione in rimonta ha quindi permesso ad Emma Bastita di risalire al sesto posto, con Alessandra Di Sabatino dodicesima. Il programma dello sci alpino degli Eyof si completerà domenica 16 febbraio con il parallelo a squadre.