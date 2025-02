Esports, Cio: primi Giochi Olimpici a Riad nel 2027

Il Cio, dopo aver annunciato a luglio dell'anno scorso di creare gli Olympic Esports Games, ha comunicato che la prima edizione a cinque cerchi si terrà a Riad ne 2027. La Esports World Cup Foundation (Ewfc) diventerà il Founding Partner degli Olympic Esports Games. La partnership Ioc-Ewcf mira a creare un impatto duraturo, colmando il divario tra eSport e sport tradizionali e ampliando al contempo le opportunità per giocatori e team che rappresentano i loro paesi. In qualità di Founding Partner degli Olympic Esports Games, "l'Ewcf apporta la sua competenza nella selezione dei giochi, nelle strutture dei tornei e nell'impegno dell'ecosistema per guidare l'innovazione nello sviluppo degli Olympic Esports Games. Il CIO e l'EWCF collaboreranno a stretto contatto con le principali parti interessate per stabilire percorsi di qualificazione, migliorare l'integrità competitiva e allineare gli ecosistemi nazionali degli eSport con standard globali più ampi", si legge nella nota del Cio. Per l'organizzazione dei primi Giochi olimpici 'virtuali' il Cio sta collaborando con il Comitato Olimpico e Paralimpico Saudita (SOPC). La cooperazione tra il Cio e l'Sopc è stato infatti il tema principale dell'incontro tra il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, il presidente del CIO Thomas Bach e il presidente dell'Sopc e ministro dello sport, S.A.R. il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, tenutosi domenica a Riad. "Ora c'è una tabella di marcia molto chiara per i primi storici Giochi olimpici di eSport. Con la Road to the Olympic Esports Games che inizia quest'anno, i Giochi stanno diventando realtà. Questa è un'ulteriore prova della forza della partnership tra il Cio e l'SOPC in molte aree", ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach.