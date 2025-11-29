Curling, Europei: Italia maschile chiude al quarto posto

A Lohja (Finlandia) sono state determinate le prime medaglie dei Campionati Europei 2025 di curling. Nella serata di venerdì 28 novembre, si è giocata la partita per il bronzo del torneo maschile, che ha visto opposte l'Italia e la Scozia. La squadra composta da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) aveva difatti ceduto di misura alla Svizzera nella semifinale giocata in mattinata. Gli scozzesi, invece, dopo aver concluso imbattuti il round robin, sono incappati nella prima sconfitta proprio in semifinale, contro la Svezia.