Corsa in montagna, ad aprile torna il Trail del Monte San Giorgio

Dopo il successo del 2024, il Trail del Monte San Giorgio torna il 13 aprile con le sue tre distanze tutte da correre. Anche quest’anno la gara da 9 km sarà seconda tappa del prestigioso circuito di Coppa Italia Giovani sotto l’egida di FiSky. La gara strizza anche l’occhio alla solidarietà e aderisce al corto circuito solidale I Run for Find the Cure



Il tempo da battere è quello del campione di casa, il giovane Gianluca Ghiano, che lo scorso anno aveva fermato il crono a 3 ore, 2 minuti e 16 secondi. Ma la vera sfida, così aveva dichiarato nell’intervista post gara, è abbattere il muro delle tre ore. Meno di tre ore per completare il percorso della gara regina (33 chilometri e 2000 metri di dislivello positivo), sì corribile ma con alcuni tratti tecnici da non sottovalutare.



La gara, organizzata dalla Piossasco Trail Runners ASD e che lo scorso anno ha fatto sold out, nel 2025 punta a ripetersi. “Ormai siamo una macchina ben rodata e organizzata - queste le parole del presidente Gianluca Logozzo, - e se il meteo sarà dalla nostra parte anche quest’anno, credo che potremmo puntare nuovamente a raggiungere quota 300 e magari superarla. Anche per il 2025 sono felice e onorato di poter annunciare il supporto al Trail del Monte San Giorgio del brand valtellinese di abbigliamento tecnico Crazy”.



Crazy è anche da sponsor dei circuiti di Coppa Italia FiSky, la Federazione Italiana di Skyrunning, che per il secondo anno consecutivo ha scelto lo Youth Trail da 9 km del San Giorgio come secondo appuntamento del circuito di Coppa Italia Giovani. Un percorso non troppo lungo e pensato ad hoc dagli organizzatori, che hanno a cuore la diffusione della disciplina anche tra le nuove leve, dedicato alle categorie Youth A e B.



Confermatissimo infine lo Short Trail da 15 km e 900 m D+, nella doppia formula competitiva e non, e la non competitiva ad iscrizione gratuita per bambini dai 4 ai 14 anni che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 12 aprile (ore 16) e che lo scorso anno ha visto 150 piccoli aspiranti runner in “gara”.



I PERCORSI