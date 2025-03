Coppa del Mondo salto con gli sci: Insam, Sieff e Lara Malsiner in gara nel Raw Air in Norvegia

Conclusi i Mondiali di Trondheim, si torna sul palcoscenico di Coppa del Mondo ma restando in Norvegia con la duplice tappa del Raw Air, proposta tra Oslo e Vikersund. Il primo atto è in programma giovedì 13 marzo sull'Hs134 che domina la collina di Holmenkollen, alle porte della capitale norvegese, mentre già venerdì 14 si salterà dall'Hs240 di Vikersund per il turno di qualificazione maschile, seguito i due giorni successivi dalle due sfide individuali. Un trittico di gare che coinvolgerà tre azzurri: il direttore tecnico Ivo Pertile ha infatti previsto la convocazione di Alex Insam, Lara Malsiner ed Annika Sieff.