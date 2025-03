Coppa del Mondo di skicross, Deromedis e Galli guidano azzurri a Craigleith

Simone Deromedis, forte del primato in classifica generale, guida il gruppo azzurro verso la trasferta canadese di Craigleith: sarà la città dell'Ontario, affacciata sul Lago Huron ad ospitare la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di skicross, appuntamento che si aprirà tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo con i due turni di qualificazione in vista delle due sfide di venerdì 14 e sabato 15. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha previsto la partecipazione di sei azzurri, con Deromedis accompagnato da Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Davide Cazzaniga e Dominik Zuech al maschile, con Jole Galli a rappresentare l'Italia nelle gare femminili in una stagione che l'ha vista salire per due volte sul gradino più alto del podio. A quattro gare dalla fine della stagione - dopo Craigleith mancherà la duplice sfida di Idre Fjäll - Deromedis conduce la classifica generale con 799 punti ed un margine di 99 lunghezze nei confronti del tedesco Florian Wilmsmann, terzo è il canadese Reece Howden con 658 punti; Galli occupa invece il quinto posto nella graduatoria femminile: sono 671 i punti dell'azzurra con la canadese India Sherret leader (795) davanti alla connazionale Marielle Thompson (744) e alla svizzera Fanny Smith (716).