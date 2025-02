Coppa del Mondo di sci, pista Kandahar pronta ad accogliere le migliori atlete

"Il ritorno della Coppa del mondo di sci alpino femminile a Sestriere rappresenta un appuntamento di straordinaria rilevanza per il Piemonte e per l'intero panorama sportivo internazionale - commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo e l'assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli - Questo evento non è solo una vetrina per il nostro territorio, ma anche un'opportunità unica per valorizzare le nostre montagne, il turismo e l'economia locale".