Coppa del Mondo di sci, Paris secondo in prova discesa Kvitfjell, paura per Casse

Secondo tempo di Dominik Paris nel primo allenamento ufficiale in vista delle discese maschili di Kvitfjell, in programma venerdì 7 e sabato 8 marzo alle ore 10.30, mentre è uscito Mattia Casse ma per fortuna senza conseguenze. Sulla pista Olympiabakken che ha visto protagoniste le donne nello scorso fine settimana, il campione della Val d'Ultimo ha ceduto appena 5 centesimi allo sloveno Miha Hrobat, autore del miglior tempo in 1'46"88, mentre lo svizzero Franjo Von Allmen si è piazzato al terzo posto con un ritardo di 33 centesimi, un centesimo meglio del connazionale Alexis Monney. Scorrendo la classifica troviamo Florian Schieder al sedicesimo posto, seguito da Christof Innerhofer ventunesimo, Matteo Franzoso ventinovesimo, Benjamin Alliod trentaquattresimo, Nicolò Molteni trentaseiesimo, Giovanni Franzoni quarantatreesimo e Max Perathoner sessantesimo. Giovedì è in programma un'altra prova prima delle due gare veloci, mentre domenica 9 marzo è in programma un supergigante.