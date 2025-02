Coppa del Mondo di sci, Paris il più veloce in prima prova libera Crans Montana

Si comincia a fare sul serio a Crans Montana, prima tappa di Coppa del mondo dopo il Mondiale di Saalbach e sesta discesa stagionale, sulle nove previste. Oggi la seconda prova che registra il miglior tempo per Dominik paris, con un tempo di oltre 3 secondi più veloce rispetto ai migliori della prova di giovedì. Il carabiniere della Val d'Ultimo fissa il crono sull'1'56"79, davanti a Ryan Cochran-Siegle a 28 centesimi e a Franjo Von Allmen a 41. IL neo campione del mondo, quindi mostra di essere a suo agio sulla pista di casa e sarà sicuramente uno dei favoriti per la vittoria. Si rivede nelle zone alte anche Miha Hrobat, a 50 centesimi da Paris, seguito da Vincent Kriechmayr a 55. Mattia Casse mette in pista un'altra buona prova, facendo registrare il nono tempo a 81 centesimi dal suo capitano. Ma i migliori sono tutti lì e promettono battaglia nella discesa di sabato. Per quanto riguarda gli altri azzurri: Florian Schieder chiude a 2"42 da Paris, Christof Innerhofer a 2"70, La prova è stata a lungo interrotta per le cadute di Nils Alphand e Arnaud Boisset. Si combatte anche per la coppa di specialità, la cui classifica vede al comando Odermatt con 365 punti, davanti a Von Allmen a 272 e a Hrobat a 217. Il primo degli azzurri è Casse, 12/o con 104 punti, seguito da Paris con 90 punti. La gara prenderà il via alle 10.