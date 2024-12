Coppa del mondo di sci di fondo a Cogne, il comitato cerca volontari

Il comitato organizzatore della Coppa del mondo di sci di fondo a Cogne cerca volontari. Da oggi - mercoledì 11 dicembre - i maggiorenni possono candidarsi per entrare a far parte della squadra che lavorerà al fianco del comitato con l'obiettivo di organizzare un grande evento. "Una opportunità unica, per vivere in prima persona un'esperienza diversa, collaborando in alcuni settori chiave, come parterre, segreteria e uffici di vario genere", si legge in una nota. Le domande dovranno pervenire entro il 10 gennaio prossimo, attraverso la pagina del sito cogneworldcup.com su cui sono disponibili tutte le informazioni. Intanto sta per iniziare "anche il conto alla rovescia per prenotare un posto in prima fila e assistere allo spettacolo. I biglietti di ingresso alla team sprint, alla sprint e all'individuale saranno presto disponibili online". Nella località ai piedi del Gran Paradiso continua a essere in funzione l'impianto di innevamento programmato, "danneggiato dall'alluvione durante l'estate e ripristinato a gran velocità nelle ultime settimane, in vista della nuova stagione ormai iniziata. Si produce neve per implementare il numero di piste fruibili al pubblico e per garantire un fondo ottimale" in vista delle gare di coppa del mondo in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi.