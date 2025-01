Coppa del Mondo di sci, azzurre davanti in prima prova discesa Cortina, Brignone la più veloce

Azzurre subito veloci e in sintonia con l'Olimpia delle Tofane nella prima delle due prove cronometrate in vista della discesa di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo di sabato 18 gennaio: Federica Brignone è la migliore in questo primo allenamento grazie al tempo di 1'36"47, seguita a soli 5 centesimi di distanza da Sofia Goggia, con Nadia Delago terza a 0"65. Ottimi riscontri quindi nel primo atto della tappa di Cortina d'Ampezzo: alle spalle delle tre azzurre, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie è quarta a 0"77 davanti a Laura Gauche (+0"80) e Lara Gut Behrami (0"90); bene anche Elena Curtoni (nona a 1"17) e Marta Bassino che superati i postumi della sindrome influenzale che le ha impedito di prendere parte alla tappa di St. Anton è decima a 1"18. Per quanto riguarda le altre azzurre, Roberta Melesi è 22esima a 1"97 appena davanti a Nicol Delago (1"99) mentre Laura Pirovano (+2"16) è autrice del 27esimo tempo; ritardo di 3"73 quindi per Vicky Bernardi e di 4"01 per Sara Thaler.