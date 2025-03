Coppa del Mondo di scherma, nella spada 24 azzurri in pedana a Budapest nel weekend

Sarà Budapest, da venerdì 14 a domenica 16 marzo, a ospitare il secondo Grand Prix di spada della stagione. In programma nel prossimo weekend, come in tutte le prove del circuito d'élite GP Fie, solo gare individuali, sia al femminile che al maschile, a punteggio maggiorato con 24 azzurri complessivamente in pedana. In Ungheria l'apertura sarà affidata alle donne: le olimpioniche Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo - 'top 16' della classifica mondiale - saranno ammesse per diritto di ranking al tabellone principale di domenica, mentre debutteranno fin dalla fase a gironi di venerdì Alessandra Bozza, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola Maccagno, Roberta Marzani e Gaia Traditi. Il sabato sarà dedicato qualificazioni per la spada maschile, da cui sarà esentato in virtù del proprio seeding Davide Di Veroli, reduce dal successo di Heidenheim lo scorso febbraio. In pedana a caccia del pass per il giorno seguente, invece, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli. Domenica 16 la giornata clou, in terra magiara, con i due tabelloni principali fino all'assegnazione delle medaglie, decise nelle fasi finali che inizieranno alle ore 18. Con il Responsabile d'arma Dario Chiadò, guideranno la spada azzurra nel Grand Prix di Budapest i maestri Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Roberto Cirillo, supportati dai fisioterapisti Veronica Balzano e Benedetto Coraci.