Coppa del Mondo di pattinaggio pista lunga, i convocati per la tappa in Polonia

Prende il via venerdì a Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga. La Nazionale azzurra tornerà sul ghiaccio nel penultimo appuntamento stagionale del circuito internazionale prima dell'atto finale in programma a Heerenveen fra dieci giorni. Questa la squadra tricolore guidata dal direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto insieme all'allenatore Matteo Anesi: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle). "Il meteo non ci ha aiutato nei 10 giorni di raduno in Italia in avvicinamento a questa tappa ma la squadra è pronta e motivata - spiega Marchetto - Sarà importante mantenere un livello alto anche per confermarsi poi a Heerenveen che è una pista più veloce in cui si potranno registrare tempi interessanti. Dobbiamo pensare ad accumulare anche punti per la prossima stagione di Coppa del Mondo oltre a cercare slot di qualifica per i Mondiali. Sono fiducioso, poi sarà il ghiaccio a parlare".