Coppa del mondo di nuoto di fondo, Paltrinieri e Taddeucci guidano azzurri in Egitto

A Soma Bay, in Egitto, scatterà la Coppa del mondo di nuoto in acque libere 2025. La prima tappa è prevista nelle acque del Mar Rosso venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Oltre 120 atleti di 28 nazioni di tutto il mondo si tufferanno nella dieci chilometri in programma il 21 febbraio: alle 9 locali (le 8 italiane) la gara maschile e alle 12.30 (le 11.30 italiane) quella femminile. Il percorso sarà un poligono delimitato da sei boe lungo 1.666 km da ripetere sei volte. Il 22 febbraio invece la staffetta 4x1500 metri con quattro giri dello stesso poligono accorciato a 1.5 km con sedici nazioni iscritte. Tante le star internazionali presenti tra cui i freschi argenti olimpici di Parigi, il tedesco Olivier Klemet, e l'australiana Moesha Johnson perlatro vincitrice dell'ultima tappa dello scorso anno a novembre a Neom in Arabia Saudita. Tra gli azzurri il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, terza in generale lo scorso anno, a capitanare la squadra femminile mentre torna alle gare dopo la pausa post olimpica il pluricampione azzurro Gregorio Paltrinieri. In acqua anche i vincitori della coppa dello scorso anno con il francese Marc Antoine Olivier e l'olimpionica brasiliana Ana Marcela Cunha. Le tappe successive saranno quelle di Ibiza 25-26 aprile, Setubal 14-16 giugno, Golfo Aranci 10-11 ottobre.