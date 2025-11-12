Coppa Davis, Volandri: "Musetti è stanco, decideremo dopo le Finals"

Sei partite in sette giorni tra Atene e Torino, una lunga rincorsa dalla Grecia alle Atp Finals per salire sul treno degli otto maestri. Lorenzo Musetti, all'indomani del successo contro Alex De Minaur che lo tiene ancora in corsa per le semifinali del Masters, è uno dei volti del momento del tennis azzurro, ma le fatiche fisiche e mentali spese in queste settimane rischiano di ripercuotersi sulla sua partecipazione alla Coppa Davis, in programma a Bologna la settimana successiva alle Atp Finals. A parlarne è stato Filippo Volandri, responsabile tecnico della nazionale italiana del tennis: "Lorenzo dovrà fare delle valutazioni insieme a me e come sempre usciremo con un accordo comune - ha ammesso il capitano azzurro intervenendo in conferenza stampa - Musetti è alla sua ottava settimana consecutiva di gioco, ha un appuntamento importante come le Finals, per questo abbiamo detto che non ne parliamo fino alla fine del torneo, soprattutto perché possa concentrarsi su questo obiettivo, che è importante per lui e per noi".