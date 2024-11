"Jannik e Matteo hanno fatto un lavoro incredibile" ha detto il capitano azzurro Filippo Volandri dopo il 2-1 sull'Argentina che ha proiettato l'Italia di Coppa Davis per la ventesima volta in semifinale in Coppa Davis. La vittoria di Sinner e Berrettini in doppio su Gonzalez e Molteni ha spinto l'Italia verso il quattordicesimo scontro diretto contro l'Australia, che abbiamo battuto in finale l'anno scorso.