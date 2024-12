Coni, Malagò: "Quarto mandato? Sostituirmi sarebbe un caso unico"

"Io starò qui fino all'ultimo giorno con il massimo impegno, non chiedo più niente a nessuno. Se qualcuno si appassiona alla mia vicenda bene, altrimenti attendo serenamente gli sviluppi". Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che alla fine del terzo mandato ha stabilito come da protocollo la data delle elezioni, il 26 giugno, ma non sa se le vivrà da attore o da spettatore visto che la legge dice che non può più candidarsi per il limite di mandati raggiunto.