Coni: a Bolis dell'ICS la stella d'argento al merito sportivo

Il Coni ha conferito ad Alessandro Bolis, responsabile della Comunicazione e vicedirettore commerciale e marketing dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, la stella d'argento al merito sportivo, riconoscimento attribuito a figure che hanno offerto un contributo significativo alle attività e alla crescita del movimento sportivo. Il premio arriva a testimonianza del lavoro svolto negli anni da Alessandro Bolis a supporto del movimento sportivo nazionale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle iniziative e dei progetti che coinvolgono federazioni, enti di promozione e società sportive.