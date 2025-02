Cio, il presidente Bach rassegna le dimissioni

"Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha concordato oggi di accettare le dimissioni del Presidente del Cio Thomas Bach da Membro del Cio, con effetto dopo il 23 giugno 2025. Questo sarà il giorno del passaggio di consegne al nuovo Presidente del Cio, che sarà eletto il 20 marzo 2025 a Costa Navarino, in Grecia". Questo quanto si legge in una nota rilasciata dal Comitato Olimpico internazionale. Il presidente Bach ha rassegnato le dimissioni questa settimana in seguito al suo annuncio alla sessione del Cio a Parigi che non avrebbe cercato una proroga della sua presidenza, nonostante le richieste dei membri del Cio in tal senso.