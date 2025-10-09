Ciclismo: team Israel-Premier Tech non iscritto al Giro di Lombardia

Il team Israel-Premier Tech non correrà il Giro di Lombardia, ultima 'classica monumento' della stagione di ciclismo in programma sabato 11 ottobre. La squadra infatti non fa parte delle squadre iscritte alla corsa, nonostante abbia regolarmente un invito per tutte le gare del calendario WorldTour. Qualche settimana fa la formazione israeliana, bersaglio di proteste pro-Pal durante la Vuelta di Spagna, era stata esclusa dal Giro dell'Emilia. Successivamente aveva deciso di saltare alcune delle corse di un giorno italiane preparatorie al Giro di Lombardia, come la Coppa Bernocchi, la Tre Valli Varesine e la Gran Piemonte.