Ciclismo: la Vuelta "piemontese" presentata a Madrid

La prossima Vuelta del ciclismo professionistico, che a fine agosto 2025 partirà in Piemonte, è stata presentata oggi a Madrid, al Palacio Municipal Ifema. La corsa, che si concluderà il 14 settembre, toccherà le province di Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli. All'evento ufficiale nella capitale spagnola, un gala trasmesso in diretta dalla televisione pubblica spagnola (Rtve), hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore allo Sport e Turismo Marina Chiarelli. "Due anni fa, alla partenza della Vuelta in Olanda, il ritorno economico era stato di 40 milioni di euro. E le ricadute economiche dirette sul territorio erano state di 17 milioni di euro", ha evidenziato Javier Guillén, direttore della corsa spagnola - Nel tempo la Vuelta è cresciuta. Ci aspettiamo un impatto ancora più grande per l'edizione 2025 con partenza in Piemonte". La Vuelta approda in Piemonte che nel 2024 ha ospitato tappe del Tour de France e del Giro d'Italia. "Confermiamo la nostra scelta di investire sui grandi eventi come volano di attrazione turistica e di promozione sportiva - hanno sottolineato Cirio e Chiarelli -. Dopo aver ospitato il Tour de France e aver consolidato una tradizione per quanto riguarda le tappe del Giro d'Italia, oggi, con la Vuelta 2025, 'chiudiamo il cerchio' sostenendo la centralità del Piemonte per gli eventi sportivi, in generale e per i ciclistici in particolare. Queste sono gare che hanno per loro natura la possibilità di attraversare il territorio, promuovendone le bellezze in mondovisione - aggiungono Cirio e Chiarelli - Gli spagnoli arrivati in Piemonte nel 2023 sono stati 83mila con un tempo medio di permanenza di 2,6 notti. Rispetto all'anno precedente si è registrata una crescita del 16% di arrivi e 24% e presenze. È nostra intenzione far crescere ancora questi dati". La prima tappa della Vuelta 2025 sarà la Venaria Reale-Novara, la seconda la Alba-Limone Piemonte, la terza da San Maurizio Canavese a Ceres, la quarta partirà da Torino e si concluderà a Voiron (in Francia, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.