Ciclismo: Giro Mediterraneo in Rosa 2025, partenza da Capri

Atlete provenienti da ogni parte del mondo, le strade di una delle isole più belle ed affascinanti colorate a festa, i Faraglioni a fare da straordinario sfondo: sono alcune delle prerogative dello storico avvio 2025 del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara a tappe di ciclismo femminile che quest'anno si aprirà a Capri. Uno sbarco storico non solo per la rassegna organizzata dalle associazioni Black Panthers e dal gruppo Biesse, ma per l'intero movimento ciclistico: per la prima volta, infatti, una competizione ufficiale disputa una prova sull'isola di Tiberio. Un evento reso possibile grazie al lavoro promosso in sinergia dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Falco e dal consigliere comunale con delega allo sport Alberto Santarpia e dagli organizzatori della kermesse, Francesco Vitiello e Salvatore Belardo, lavoro che ha portato all'inserimento del Giro Mediterraneo in Rosa tra iniziative che compongono il ricco programma di manifestazioni sportive per il 2025: "Questo evento - afferma il primo cittadino - insieme agli altri proposti dall'amministrazione comunale, rappresenta una vera e propria innovazione nell'approccio all'esperienza degli eventi sportivi di ogni genere tali da rappresentare un momento importante per tutta la comunità". Entusiasta anche il consigliere delegato allo sport, Alberto Santarpia: "Portare il Giro Mediterraneo in Rosa a Capri è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Un risultato frutto del lavoro sinergico tra l'amministrazione comunale e gli uffici preposti, che hanno creduto fortemente in questa opportunità. Questo evento rappresenta molto più di una gara: è la dimostrazione concreta della nostra volontà di investire nello sport come leva di crescita e promozione per l'isola, offrendo a Capri un ulteriore slancio sul piano internazionale". Nello specifico, il Giro Mediterraneo in Rosa aprirà i battenti sull'isola di Capri il 9 aprile con un cronoprologo di 2,4 km, con partenza dalla zona di Marina Piccola. Da qui le atlete si sposteranno nella parte alta, avendo quale straordinario sfondo il mare del Golfo di Napoli e i faraglioni: "Si tratta di un momento di assoluto valore per la nostra manifestazione - spiega il presidente del comitato organizzatore, Francesco Vitiello - Siamo orgogliosi della scelta fatta dall'amministrazione comunale di Capri e siamo al contempo spronati a dare il massimo per la perfetta riuscita della frazione inaugurale. Siamo già al lavoro per mettere appunto la macchina organizzatrice, in sinergia con tutte le realtà di Capri interessate allo svolgimento della prova". Il Giro Mediterraneo in Rosa, giunto alla terza edizione (le prime due sono state vinte da Lara Gillespie lo scorso anno e da Carlotta Cirpressi due anni fa), è in programma dal 9 al 13 aprile 2025. Imponente la partecipazione: saranno 24 le squadre al via, ma va detto al comitato organizzatore sono giunte ben 44 richieste di partecipazione. Da fuori Italia arriveranno sicuramente rappresentative di Scozia, Germania, Francia, Spagna, Canada, Australia, Portogallo, Polonia, Emirati Arabi, Ucraina e Svizzera, che daranno alla competizione un ampio respiro internazionale.