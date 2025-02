Ciclismo, accordo tra Fci e Rudy Project per la fornitura di caschi e occhiali

Rudy Project e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) hanno annunciato la firma di un importante accordo di partnership che vedrà il produttore trevigiano accompagnare la Federazione, con i suoi caschi ed occhiali hi-tech per il ciclismo, fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La collaborazione tecnica include tutte le discipline rappresentate dalla FCI, con un'attenzione particolare alla pista, che da sempre vede l’Italia protagonista nelle competizioni internazionali. L'accordo è stato concluso con il contributo di Infront, Advisor Commerciale e Marketing di FCI. L'impegno per fornire ai ciclisti italiani prodotti all’avanguardia si concretizzerà in particolare nell’uso del casco Wingdream, simbolo di questa collaborazione. Il Wingdream di Rudy Project è frutto di oltre due anni di studi, condotti in sinergia con l’UCI WorldTour Team Bahrain Victorious e validati dai test aerodinamici del team Swiss Side.