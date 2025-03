Chechi e Bettini all'Abetone per 'Snow Mike'

Due giorni sugli sci - il 4 e il 5 marzo con i telecronisti più famosi d'Italia e campioni olimpici, riuniti all'Ovovia di Abetone (Pistoia) per slalom, commenti e dibattiti. Si tratta dell'iniziativa 'Snow Mike', che rientra nel progetto 'Enjoy Tuscany Mountain 24/25, del locale consorzio turistico Apm, realizzata in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia Prato. Con loro anche gli olimpionici Juri Chechi, Antonio Rossi e Paolo Bettini. Un'occasione per parlare di sci, ma anche di vela, ciclismo, motori ed equitazione - fanno sapere i promotori - grazie ad un format divertente e inedito. Per Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm e della Società Abetone Funivie (Saf), "Lo Snow Mike è ormai da anni una garanzia di intrattenimento per gli appassionati di molti sport diversi, che qui possono conoscere i beniamini che stanno dietro ai microfoni. È un evento che punta i riflettori dei media nazionali su un territorio che è sempre più capace di proporre iniziative di valore, che abbracciano target trasversali. Lo Snow Mike, di sicuro, intercetta generazioni diverse".