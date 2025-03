Biathlon: Mondiali giovanili, bronzo Italia staffetta femminile

Nayeli Mariotti Cavagnet, Gaia Gondolo e Carlotta Gautero sono medaglia di bronzo nella staffetta conclusiva dei Campionati Mondiali Giovani di Ostersund, in Svezia. Il terzetto azzurro ha completato la prova utilizzando solo cinque ricariche: un'ottima prestazione al tiro che ha permesso di chiudere la prova sul terzo gradino del podio. Il titolo iridato è andato alla Germania, capace di tagliare per prima il traguardo nonostante il giro di penalità colto nella prima frazione (1+4): 1'03"24"2 il tempo complessivo che ha consentito alle tedesche di precedere la Norvegia (0+9) la Norvegia e di 37"3 le azzurre. Ottima la gara delle tre italiane: Mariotti Cavagnet ha saputo completare la propria frazione davanti a tutti con sole due ricariche utilizzate, un solo errore al tiro quindi per Gondolo, quarta in zona cambio, mentre Gautero (2 ricariche) ha saputo risalire nel giro finale di quel gradino utile per balzare sul podio, davanti ad Ucraina (0+4) e Svezia (0+7).