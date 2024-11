Beach volley, Manfredi: "Nicolai e De Marinis dt, futuro è roseo"

"Abbiamo appena chiuso un ciclo, ne apriamo un altro in maniera diversa. Spero che la fortuna che ci ha accompagnato fino ad ora sulla scelta dei tecnici possa continuare. Con loro siamo sicuri che faremo ancora bene, il futuro sarà roseo per il beach volley". Così Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, durante la presentazione dei nuovi direttori tecnici delle nazionali Paolo Nicolai e Caterina De Marinis. "Sono contento perché rimaniamo nel nostro ambito, all'interno della federazione. La scelta di Paolo e la conferma di Caterina passano attraverso due progetti che saranno alla base del nostro impegno - prosegue Manfredi -. Non hanno molto da dimostrare, con entrambi faremo un lavoro sul territorio che sta cominciando a dare dei frutti. Dobbiamo guardare al futuro, continueremo sulla strada del rinnovamento. Speriamo di aumentare il nostro impegno nel beach", conclude.