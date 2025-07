Basket: Wnba, azzurra Zandalasini trascina Golden State alla vittoria su Atlanta

Cecilia Zandalasini ha segnato 18 punti e segnato un tiro decisivo dalla linea di fondo campo a 3,9 secondi dalla fine, regalando alle Golden State Valkyries la vittoria per 77-75 sulle Atlanta Dream nella Wnba. Zandalasini ha ricevuto palla in area e ha spinto verso destra prima di piazzarsi sulla linea di fondo campo per tirare, superando la difesa di Alyssa Gray. Poi il tiro di Brittney Griner sulla sirena da circa 5,5 metri ha sfiorato di poco il ferro per Atlanta. Tiffany Hayes ha segnato 15 punti, la riserva Caria Leite ne ha aggiunti 12 e Veronica Burton 10 per Golden State. Jordin Canada ha segnato 21 punti e fornito otto assist, guidando le Dream.