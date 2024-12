Grave lutto per Sergio Scariolo. A 94 anni è morta la mamma Angelina Caia. Il ct della Spagna, che tornava spesso a trovarla a Brescia dove la donna risiedeva, l'ha salutata con un bel messaggio sui social: “Senza retorica, come avresti voluto tu. Conservando i bellissimi ricordi. Grazie veramente per tutto quello che mi hai dato e insegnato. Mi mancherai, tanto”.