Basket, le azzurre vincono in Spagna 77-61. Capobianco: "Soddisfatto"

14 Nov 2025 - 22:05

L'Italia ha battuto la Spagna 77-61 in un'amichevole disputata a La Linea, località dell'Andalusia ai confini con Gibilterra, nel primo match disputato dalle azzurre del basket dopo il bronzo agli Europei di Atene. Un successo che mancava da molto tempo, risale infatti al maggio 1998 l'ultima vittoria dell'Italia sulla Spagna, e che certifica l'ingresso della nazionale tra le squadre di vertice continentale. La miglior marcatrice è stata Laura Spreafico con 18 punti, in doppia cifra anche Olbis Andrè (13) e Lorela Cubaj (11). Jasmine Keys ha festeggiato la 50/a gara con la nazionale e lo ha fatto per il suo esordio Adele Cancelli, che domani potrà scendere di nuovo in campo nel secondo impegno del mini torneo, contro la Francia. "Quando un allenatore vede giocare la propria squadra come abbiamo fatto noi può essere solo soddisfatto anche se questo non vuol dire che non ci siano ancora cospicui margini di miglioramento - ha commentato il ct, Andrea Capobianco -. Ad esempio va migliorata la capacità di entrare in area con passaggi e uno contro uno quando in campo sale l'aggressività. Comunque, tenere la Spagna a 61 punti è un risultato eccellente anche a livello difensivo. Chi gioca con la maglia Italia deve essere pronta ad aspettare la propria opportunità e anche oggi tutte hanno dato qualcosa. Torniamo in albergo decisamente contenti, squadra e staff".

