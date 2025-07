Basket, Fontecchio raggiunge azzurri a Folgaria: disponibile dal 30 luglio

Simone Fontecchio è da oggi, domenica 27 luglio, al Training Camp di Folgaria. Nonostante il suo arrivo fosse concordato con la FIP e lo staff tecnico per il 30 luglio, l'ala degli Heat ha deciso di anticipare i tempi, proprio come fece nel 2023, per poter essere parte del gruppo Azzurro già dai primissimi giorni. In osservanza dell'accordo FIBA-NBA che regola le presenze e le attività degli atleti NBA con le Squadre Nazionali, Fontecchio non sarà coinvolto negli allenamenti fino al 30 luglio.