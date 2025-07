Basket: Brescia, David Cournooh rinnova fino al 2026

La Pallacanestro Brescia "è lieta di comunicare, con grande orgoglio e soddisfazione, di aver raggiunto con il proprio playmaker/guardia, David Reginald Cournooh, l'accordo per un'estensione contrattuale fino a giugno 2026". Cournooh indosserà così la canotta della Pallacanestro Brescia per la quarta stagione consecutiva. "Sono grato per l'opportunità di trascorrere un altro anno insieme, il mio quarto a Brescia. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia della società, che ringrazio, con l'obiettivo di ripetere un'altra bella stagione. Non vedo l'ora di iniziare!", il suo commento dopo il rinnovo.