Basket, botte tra ultras: Daspo per nove tifosi della Reale Mutua

29 Nov 2025 - 11:25

Nove ultras del gruppo Rude Boys 1989 Torino, sostenitori della Reale Mutua, hanno ricevuto un Daspo dopo gli scontri avvenuti sugli spalti del Pala Gianni Asti durante la partita di basket Reale Mutua Torino-Unieuro Forlì del 2 novembre. I provvedimenti sono stati emessi dalla questura al termine delle indagini della Digos.

Quel pomeriggio le due tifoserie erano venute a contatto dopo l'esposizione di uno striscione da parte di un gruppo di sostenitori forlivesi, che avrebbe fatto riferimento al logo del gruppo ultrà protagonista l'anno scorso di un tentativo di assalto al pullman dei tifosi torinesi in trasferta. 

L'iniziativa aveva scatenato la reazione degli ultrà della Reale Mutua. In precedenza, quando gli ospiti erano erano arrivati, all'esterno del palazzetto erano state lanciate delle bombe carta.

Gli agenti intervenuti all'interno dell'impianto avevano separato i due gruppi. Al termine della partita il reparto mobile aveva scortato i pullman delle tifoserie fino al casello di Villanova per evitare nuovi contatti.  

