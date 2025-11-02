Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Baseball, i Los Angeles Dodgers vincono le World Series Mlb

02 Nov 2025 - 10:16

È stata una delle World Series più belle di sempre. È finita con una Gara 7 talmente ricca di episodi che è difficile elencarli. L'hanno vinta i Los Angeles Dodgers 5 a 4 agli extra inning, rimontando e lottando fino all'ultimo respiro, grazie al fuoricampo di Will Smith che li ha portati per la prima volta in vantaggio nell'undicesima ripresa. L'hanno persa i Toronto Blue Jays, che erano stati avanti 3-0 e poi ancora 4-2. Nel finale sono stati due volte a un passo dalla vittoria. Ma la giocata chiave ha unito importanza e spettacolo: alla fine della nona ripresa, sul 4 pari, la battuta di Clement — che avrebbe consegnato il titolo ai Blue Jays — è stata cancellata da una presa al volo di Pages. Si è lanciato in corsa, ha travolto anche il compagno Kiké Hernández pur di prendere quella palla, spazzando via in un attimo le speranze del Rogers Centre di Toronto, strapieno e selvaggiamente rumoroso. Un'azione che verrà rivista mille volte nei prossimi decenni, un perfetto incubo di Halloween per i tifosi dei Blue Jays. I Dodgers diventano così la prima squadra a vincere per due anni consecutivi le World Series: non accadeva da venticinque anni. Ha vinto la squadra che tutti avevano indicato come favorita all'inizio della stagione — ma niente è stato scontato, nulla facile. I Toronto Blue Jays hanno onorato fino in fondo l'impresa, rendendola ancora più preziosa. Nell'ultimo atto è mancato Shohei Ohtani, il fuoriclasse giapponese dei Dodgers, il giocatore più forte del mondo. Era partito sul monte, ma un fuoricampo da tre punti di Bo Bichette all'inizio sembrava aver compromesso tutto. È stato però un altro giapponese, Yoshinobu Yamamoto, a riscrivere la storia: già vincente come partente in Gara 2 e Gara 6, è entrato nel finale di Gara 7, a sole ventiquattro ore di distanza dal precedente sforzo, per proteggere il vantaggio. I Dodgers, ancora una volta, si confermano una multinazionale del successo: talento globale, spirito americano, mentalità vincente.

Ultimi video

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

01:24
Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

00:18
DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Bonicelli pubblica prima foto dopo il grave infortunio: "Insieme a voi"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:08
Scherma, Curatoli: "Mi manca solo una medaglia individuale ai Giochi"
11:22
NBA, Fontecchio: "A Miami un gioco più europeo, è l'ideale per me"
10:16
Baseball, i Los Angeles Dodgers vincono le World Series Mlb
09:55
Tennis, esordio Paolini alle WTA Finals: il programma di oggi
08:45
NBA: i Rockets sbancano Boston, Indiana sorprende Golden State