AUTO: IL BELGA NEUVILLE VINCE IL MONDIALE RALLY 2024

Il belga Thierry Neuville (Hyundai) ha vinto il suo primo titolo di campione del mondo Wrc. Cinque volte vicecampione alle spalle del francese Sebastien Ogier, il pilota 36enne ha finalmente ottenuto la sua prima corona grazie al ritiro del suo compagno di squadra estone Ott Tanak (Hyundai) durante il Rally del Giappone, ultima gara della stagione 2024. Tanak, in testa alla corsa da venerdì, puntava a vincere sperando in un passo falso del rivale per conquistare il secondo titolo mondiale dopo quello ottenuto nel 2019, ma un errore di guida in una prova speciale lo ha messo fuori causa prima della fine dalla corsa. Il Rally del Giappone è stato vinto da Elfyn Evans (Toyota), che ha garantito al marchio giapponese di vincere il mondiale costruttori davanti alla Hyundai, con 561 punti contro 558, e anche in questo caso decisiva è stata l'autoeliminazione di Tanak. Neuville ha chiuso al sesto posto.