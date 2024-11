Vittoria bella, ma inutile ai fini della qualificazione alle semifinali, per l'indiano Rohann Bopanna e l'australiano Matthew Ebden (ex numeri 1 e ora numero 6 della classifica mondiale) alle Atp Finals di Torino. Hanno sconfitto in tre set - punteggio 7-5, 6-7 (6), 10-7 - i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che erano già qualificati per il secondo turno e sabato scenderanno in campo per conquistare il pass per la finale.