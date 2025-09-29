Logo SportMediaset
Atp Finals... dorate! Montepremi da record nel 2025 per il migliore del mondo

29 Set 2025 - 18:07
Un torneo e un montepremi da record per gli otto giocatori migliori del mondo. Le prossime Nitto ATP Finals, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino, segneranno infatti un nuovo record per il tennis. Se infatti il futuro campione dovesse chiudere da imbattuto il torneo (con un tre su tre nel girone, come accaduto lo scorso anno a Jannik Sinner), si aggiudicherà un premio di 5,071,000 di dollari. Per una crescita del 3,9% rispetto a $4,881,100 della scorsa stagione. Il prize money complessivo distribuito durante l'evento sarà di 15,5 milioni. Nel dettaglio, ogni match dalla semifinale di singolare in poi varrà più di 1 milione di dollari. I vincitori delle semifinali guadagneranno 1,183,500. La vittoria in finale, presa singolarmente, varrà 2,367,000.

