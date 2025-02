Atletica: Silver World Indoor Tour, Fabbri e Weir in Repubblica Ceca

Dare continuità. Essere sempre più stabili su misure di spessore, in attesa del picco che è bene arrivi nel momento che conta. È questo il mantra di Leonardo Fabbri e di Zane Weir che proseguono il proprio 'tour de force' agonistico con un nuovo appuntamento all'estero, prima degli Assoluti indoor che domenica li vedranno protagonisti sulla pedana di Ancona. Gli azzurri dell'Aeronautica e delle Fiamme Gialle, reduci da due doppiette consecutive a Liévin e Torun (primo Leo, secondo Zane), gareggiano di nuovo nel pomeriggio di mercoledì in Repubblica Ceca, nella cittadina di Nehvizdy, tappa Silver del World Indoor Tour. Iscritto anche Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), tra i rivali principali della gara al via alle 18.30 sono annunciati il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi e il ceco Tomas Stanek. Fabbri e Weir ricoprono attualmente la prima e la terza posizione delle liste mondiali dell'anno, rispettivamente con 21,95 e 21,72, quando mancano meno di tre settimane agli Europei indoor di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo) e poco più di un mese ai Mondiali indoor di Nanchino (Cina, 21-23 marzo). Diretta streaming sulla pagina YouTube della European Athletics