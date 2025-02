Atletica, Record del mondo di Francesco Fortunato nei 5000 metri di marcia indoor

Grande impresa del marciatore Francesco Fortunato, medaglia di bronzo nei 20 km agli europei di Roma 2024, che oggi nel corso dei campionati italiani al coperto di Ancona ha realizzato il primato del mondo dei 5000 di marcia su pista, con il tempo di 17'55"65 che ha frantumato il precedente 18'07"08 del russo Mikhail Shchennikov risalente a 30 anni fa, ma anche ovviamente quello italiano di Ivano Brugnetti datato 2007 di 18'08"86. Per l'azzurro, campione del mondo nella staffetta mista di Antalya dell'anno scorso con Valentina Trapletti, una gara condotta a un ritmo straordinario con il primo mille in 3'39"6, poi 7'16"9 ai 2000, 10'54"0 ai 3000, 14'26"2 ai 4000 e un sensazionale ultimo chilometro vicino ai 3'29. Le dichiarazioni di Fortunato: “Era un sogno fare almeno il record italiano, è pazzesco che sia venuto il record del mondo! Il grande Brugnetti ci aveva provato ma non c’era riuscito per un secondo. Oggi ho preso due piccioni con una fava. Sono felicissimo, è un grande traguardo per la mia carriera”. Sul podio della competizione record Gianluca Picchiottino secondo in 18'50"11 e Riccardo Orsoni terzo in 18'56"55.