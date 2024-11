Pietro Riva, medaglia d'argento nella mezza maratona dei campionati europei di Roma in giugno, ha vinto il titolo italiano di questa disciplina nel corso della prova disputata a Civitanova Marche in provincia di Macerata, chiudendo con il crono di 1h02'47 davanti al campione uscente, Neka Crippa, secondo in 1h03'07 a pari merito con Badr Jaafari. Nella gara femminile successo di Sara Nestola con il tempo di 1h12'32, la quale ha preceduto Nicole Svetlana Reina seconda in 1h13'29.